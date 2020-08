Oproep: Wat wil jij weten van actrice Elise Schaap?

Actrice Elise Schaap speelt in films, televisieprogramma's en in de spannende Netflix-serie Undercover. We gaan haar binnenkort interviewen en we zijn benieuwd wat jij van haar wil weten!

Elise is vooral bekend doordat ze andere beroemdheden heel goed na kan doen. Dat deed ze bijvoorbeeld in het programma De TV-kantine. Ze speelde daar bijvoorbeeld Chantal Janzen, Maan, Britt Dekker en Famke Louise. In deze video doet ze Lil' Kleine na:

To become @nienkeplas you first have to become a lusty old mannetje ➡️