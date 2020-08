Sens en Imme zijn de nieuwe 'Kameleon'-tweeling

Er komt een nieuwe film over de schippers van de Kameleon! En daar hoort een nieuwe tweeling bij. De broers Sens en Imme van 14 zijn daarvoor uitgekozen. Ze vertellen over hun nieuwe rol in de video hierboven.

Het eerste boek in de serie 'De Kameleon' kwam in 1949 uit. De boeken gaan over de Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer, die avonturen beleven met hun boot. Inmiddels zijn er al 16 miljoen boeken verkocht over de tweeling. Ook zijn er twee films gemaakt en een tv-serie. Daar komt binnenkort dus nóg een film bij.