Onrust en vernielingen in wijken in Den Haag en Utrecht

Vannacht was het opnieuw onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Jongeren gooiden met vuurwerk, stenen en ze staken een gebouw in brand. De politie moest hard ingrijpen. Agenten hebben 27 mensen aangehouden en ze hebben zes scooters in beslag genomen.

Het was al de derde nacht op rij dat grote groepen jongeren de straat op gingen en overlast veroorzaakten. Eerder deze week draaiden ze ook brandkranen op. Water spoot omhoog en er kwamen grote plassen op straat. Leuk voor kinderen om in te spelen, maar natuurlijk niet de bedoeling. Daardoor wordt veel drinkwater verspild.

Waarom?

Het is nog steeds onduidelijk waardoor de rellen ontstaan. De politie vermoed dat de jongeren zich vervelen. Door corona gaan ze al maanden niet naar school. Ook gaan veel mensen niet op vakantie en zijn er weinig leuke dingen te doen. Door corona hebben sommige jongeren geen bijbaan meer.

Utrecht

Vannacht waren er ook problemen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar waren rellen bij een winkelcentrum. Zo'n 200 tot 300 jongeren gooiden met vuurwerk en maakten bushokjes kapot. Ook is een auto in brand gestoken. 18 jongeren zijn gearresteerd.

