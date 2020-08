Broer en zus verkopen limonade voor Beiroet

Djohaina en Djawad zijn ontzettend geschrokken over wat er in Beiroet gebeurd is. Daar was twee weken geleden een heftige explosie.

De broers en zus hebben daar familie en daarom willen ze graag iets doen om de slachtoffers van de explosie te helpen. Ze verkopen limonade om zoveel mogelijk geld op te halen en dat gaat best goed. In de video hierboven vertellen ze erover.