75 jaar geleden wilde de Japanse keizer stoppen met de oorlog

75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. De keizer van Japan zei toen in een toespraak dat Japan wilde stoppen met oorlog voeren. Hij zei dat het land zich ging overgeven. Japan was het laatste land dat nog aan het vechten was in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er niet alleen oorlog in Europa, maar ook in Azië. De Japanners werkten samen met de Duitsers. De Japanners werden de baas in Nederlands-Indië en stopten Nederlanders in gevangeniskampen. Daar moesten ze werken. Er was te weinig eten en ze werden slecht behandeld. 25.000 mensen overleefden de kampen niet.

Omdat de Japanse keizer zei dat hij niet meer wil vechten, dacht de Nederlandse regering dat het snel beter zou worden voor de mensen in Nederlands-Indië.