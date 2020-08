Oranje reisadvies voor gebieden in Spanje, Frankrijk en België

De Nederlandse regering heeft nieuwe gebieden aangewezen waar je niet op vakantie kunt. Plekken in Frankrijk, België en Spanje hebben vanaf vanavond 12.00 uur code oranje. Dat komt doordat op die plekken steeds meer mensen besmet raken met corona.

Voor deze gebieden is het reisadvies veranderd naar oranje:

Bij code oranje mag je alleen naar het gebied reizen als dat echt nodig is. Reizigers die nu in één van die gebieden zijn, krijgen het advies om als ze thuis zijn twee weken in quarantaine te gaan. Dat betekent dat je thuis moet blijven en niemand mag zien.

Eerder werd het reisadvies al aangepast voor Kroatië, Groot-Brittannië, de provincie Antwerpen en andere regio's in Spanje.