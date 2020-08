Bep herdenkt de oorlog in Nederlands-Indië

In Den Haag is de oorlog in Nederland-Indië herdacht. Op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan die oorlog. Nederlands-Indië was een kolonie van Nederland. Een groep Nederlanders woonde en werkte daar. Bep was bij de herdenking. In haar jeugd woonde ze in Nederlands-Indië, op het eiland Sumatra. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze gevangen genomen en kwam ze in een kamp van de Japanners terecht.

Oorlog in Nederlands-Indië Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er niet alleen oorlog in Europa, maar ook in Azië. De Japanners werkten samen met de Duitsers. De Japanners werden de baas in Nederlands-Indië en stopten Nederlanders in gevangeniskampen. Daar moesten ze werken. Er was te weinig eten en ze werden slecht behandeld. 25.000 mensen overleefden de kampen niet.

Het leven in het kamp was slecht. Volwassenen moesten hard werken en kinderen konden niet naar school. Het was vies in de kampen en er was heel weinig eten. Om toch wat binnen te krijgen, probeerde Bep slakken te vangen en op te eten. Ze viel steeds meer af.

Toen ik 10 jaar was, toen woog ik 18 kilo. Veel te weinig. Bep

Ondertussen probeerden de Amerikanen de Japanners te verslaan. Dat lukte pas in 1945. Toen gooiden de Amerikanen twee zware atoombommen op Japan. Bep vindt de herdenking erg belangrijk. Daarom vertelt ze nu haar verhaal. Ze gaat ook regelmatig langs op scholen om te vertellen wat er is gebeurd.