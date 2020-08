Laatste vakantiedag voor kinderen in regio Noord

Kinderen die in de regio Noord wonen moeten vandaag even extra genieten. Het is hun laatste dag van de zomervakantie. Morgen moeten ze weer naar school.

Kinderen in regio Zuid hebben nog een week vakantie en kinderen in regio Midden zelfs nog twee weken.

Anders

Voor veel kinderen was deze zomer anders dan normaal. Door corona gingen veel mensen dit jaar niet op vakantie. Ook kozen veel mensen ervoor om in Nederland te blijven en niet naar het buitenland te gaan. Ook waren er bijna geen festivals en feestjes.

Vind jij de zomervakantie daarom dit jaar saaier? Of heb je juist genoeg leuke dingen gedaan? Reageer op onze stelling!