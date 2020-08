Waarschuwing voor onweer in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland

Het kan de komende paar uur in sommige provincies flink gaan regenen en hagelen. Weerdeskundigen van het KNMI hebben daarom code oranje afgegeven. Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn en dat er kans is op schade of overlast.

Volgens weervrouw Willemijn Hoebert kunnen op sommige plekken dikke hagelstenen naar beneden komen. Ook kan het korte tijd flink gaan onweren en hard waaien.

Geel

In de rest van Nederland geldt code geel. Dat betekent dat je alleen extra moet opletten.