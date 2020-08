Kinderen komen terug uit oranje vakantiegebieden

Vannacht om 12.00 uur ging code oranje in voor een aantal populaire vakantiebestemmingen. Dat betekent dat je er alleen heen mag gaan als het écht moet en dus niet voor vakantie. Vandaag kwamen Nederlanders die daar op vakantie waren weer naar huis.

Zoals Rosa. Zij zat samen met haar gezin op het Spaanse eiland Mallorca. Ze is blij dat ze weer in Nederland is.