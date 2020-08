Warm? Neem een plons in deze rijdende badkuip

Best lekker in de hitte: afkoelen in een rijdende badkuip! Het is een kunstwerk gemaakt door kunstenaars uit Zeeuws Vlaanderen. Ze hebben de badkuip de afgelopen tijd beschilderd.

De badkuip stond eerst in een etalage. Maar het kunstwerk is juist bedoeld om mensen op te vrolijken. Daarom reed hij dit weekend door Terneuzen. Voorin zat een zanger die liedjes zong naar mensen op het terras. In de video kun je zien hoe dat ging.