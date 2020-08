Kinderen in regio Noord gaat weer naar school

Voor kinderen in de regio Noord zit de zomervakantie er weer op. De scholen gaan open in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel en delen van Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Vanaf volgende week gaan kinderen in het zuiden van Nederland weer naar school. Kinderen in het midden van Nederland hebben nog twee weken vakantie.

Er is nog geen Jeugdjournaal in de ochtend om met de klas te kijken. We beginnen op maandag 31 augustus, als alle kinderen weer naar school gaan.