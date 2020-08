Bijna heel Nederland had zondag last noodweer

Grote kans dat jij zondag veel onweer en bliksem hebt gehoord en gezien. In bijna heel Nederland was het even code oranje, vanwege noodweer.

Onweer, windstoten, zware regen- en hagelbuien trokken van zuid naar noord over het land. Dat heeft op verschillende plekken schade veroorzaakt. Bomen werden omver getrokken en straten liepen onder water. In onder meer Breda en Hengelo sloeg de bliksem in woningen in.