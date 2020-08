In Brabant leeft nu ook een wolf

Het lijkt erop dat een wolf zich opnieuw heeft gevestigd in Nederland. Dat betekent dat hij langer dan een half jaar in hetzelfde gebied is. Nu is dat op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant.

Het is de derde keer dat een wolf zich in Nederland vestigt. Er leven ook al wolven in Drenthe en op de Veluwe. De wolf in Brabant is een grijze mannetjeswolf en komt uit de Frans-Italiaanse Alpen.

Veel boeren zijn trouwens niet blij met de komst van de wolf. De dieren vallen regelmatig schapen aan.