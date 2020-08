Wat is het mooiste dorp van Nederland?

Winsum heeft de verkiezing 'het allermooiste dorp van Nederland' gewonnen. Het Groningse dorp won van Hollum (Friesland), Elsloo (Limburg), Oisterwijk (Noord-Brabant) en Urk (Flevoland).

Jury

Er werd 30.000 keer gestemd en daarna ging een jury de vijf dorpen met de meeste stemmen goed bekijken. Winsum werd onder andere gekozen vanwege de bruggen, molens, kerken en haven. Ook vond de jury het mooi dat Winsum een dorps gevoel heeft, maar ook moderne winkels en leuke cafés.

Wat denk jij: is het leuker om in een dorp te wonen of in een stad? Reageer op de stelling: