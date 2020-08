Dinsdag nieuwe persconferentie over corona

Premier Rutte en minister de Jonge geven morgen weer een persconferentie over corona. Waarschijnlijk willen ze Nederlanders waarschuwen dat ze zich aan de corona-regels moeten houden. Als ze dat niet doen, kunnen er nieuwe maatregelen komen.

De vorige persconferentie was twee weken geleden. Ook toen benadrukte premier Rutte dat de regels heel belangrijk zijn en dat corona niet voorbij is.

Nieuwe regels

Na de vorige persconferentie gingen nieuwe regels in. Zo moeten bezoekers van café's en restaurants voortaan hun telefoonnummer achterlaten. Ze kunnen dan gebeld worden als later blijkt dat iemand besmet is. Rutte zei verder dat jongeren zich vaak niet aan de afspraken houden.

De laatste weken raken weer meer mensen in Nederland besmet met het virus.