Job krijgt stapels voetbalplaatjes, omdat die van hem zijn gestolen

Het regent voetbalplaatjes bij Job thuis. Vanuit alle hoeken van Nederland krijgt hij ze opgestuurd. Het komt allemaal door een brief in de krant Het Parool. Job schreef in de brief dat zijn rugzak vol met plaatjes was gestolen.

De brief ging viral op Twitter. Veel mensen zeiden dat ze het erg sneu voor hem vonden.

Hier zie je de brief van Job: