Opnieuw onrustig door rellende jongeren

Op het filmpje hieronder is te zien hoe jongeren vuurwerk afsteken in Amersfoort:

In meerdere wijken in Utrecht en Amersfoort was het gisteravond erg onrustig. Groepen jongeren gingen de straat op en gooiden vuurwerk op de politie.

Afgelopen weekend was het ook al onrustig in Utrecht. Toen vernielden jongeren bushokjes, een winkel en staken ze een auto in brand. Ook in Den Haag gingen rellende jongeren de straat op.