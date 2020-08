Genoeg frisse lucht in de klas? Nieuw team gaat dat controleren

Onderwijs-minister Arie Slob heeft een nieuw team opgericht dat gaat controleren of er genoeg frisse lucht in klassen is. Bij scholen waar dat niet zo is, gaat het team helpen om de ventilatie op orde te krijgen.

Zorgen over corona

Sinds deze week zijn in het noorden de scholen weer open. Veel docenten maken zich zorgen dat het corona-virus zich sneller verspreid als er te weinig frisse lucht is. Volgens onderzoekers is dat niet bewezen, maar de minister snapt de zorgen wel en daarom gaat hij scholen helpen.

Veel scholen hebben volgens de minister al voldoende frisse lucht in de klas. Het team moet voor 1 oktober alle scholen hebben gecontroleerd.