Veel mensen willen rookverbod bij speeltuinen en sportplekken

Het roken van sigaretten is erg slecht voor je gezondheid. Er zit in de rook namelijk veel schadelijke stoffen. Deskundigen vinden het een slecht voorbeeld als ouders roken waar kinderen bij zijn. Ook is het slecht voor de gezondheid van kinderen als ze in de buurt staan van de rook en die kunnen inademen.

Om te zorgen dat minder mensen roken, worden sigaretten steeds duurder gemaakt en is er op steeds meer plekken een rookverbod.

Ook zijn er ieder jaar acties om mensen te laten stoppen met roken. Een van de acties is Stoptober. In de maand oktober proberen tienduizenden mensen te stoppen. Een van hen was de vader van Marilotte. We maakten daar deze video over: