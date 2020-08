Premier Rutte: 'het gaat niet goed'

"Ik zal maar met de deur in huis vallen: het gaat niet goed." Dat vertelde premier Rutte tijdens een nieuwe persconferentie over corona in Nederland. Daarom komen er weer iets strengere maatregelen.

Geen feestjes

De premier vertelde dat mensen thuis geen feestjes meer mogen geven, omdat daar de meeste besmettingen zijn. Er mogen vanaf nu maximaal zes mensen bij je thuis komen en de bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden. Kinderen tellen niet mee.

Scholen

Tijdens de persconferentie vertelde Rutte ook iets over de scholen. Hij benadrukte dat kinderen echt thuis moeten blijven als ze zich niet lekker voelen. Als iemand in het gezin corona heeft, moet ook iedereen uit het gezin echt thuis blijven.