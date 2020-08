Arjen Lubach wil stoppen met Zondag met Lubach

Arjen Lubach denkt dat er een einde komt aan zijn programma Zondag met Lubach. Dat schrijft hij in een boek dat vanaf vandaag in de winkels ligt. Het is nog niet bekend wanneer de laatste aflevering op tv is.

Arjen denkt dat hij niet genoeg goede onderwerpen heeft om iedere week een programma te vullen. Het twaalfde seizoen begint halverwege volgende maand. Of dat ook het laatste seizoen is, is nog niet duidelijk. Arjen schrijft dat hij andere dingen wil gaan doen. Waar hij aan denkt, zegt hij niet.