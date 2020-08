Onrustige avond in Utrecht, Rotterdam en Hoogeveen

Rellende jongeren gingen gisteravond de straat op in Utrecht, Rotterdam en Hoogeveen. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland gooiden jongeren met vuurwerk naar agenten. Vijf mensen zijn opgepakt.

In Rotterdam staken jongeren brandjes aan en maakten ze dingen kapot. Drie jongeren onder de 18 jaar zijn aangehouden.

Ook in Hoogeveen gingen tientallen jongeren de straat op.

Onrustige avonden

De afgelopen dagen was het 's avonds onrustig in Utrecht. Zaterdag werden in de wijk Overvecht 25 mensen aangehouden. Vrijdagavond vernielden jongeren in Kanaleneiland bushokjes en een muur van een winkelcentrum.