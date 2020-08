Veevoer-regel voor boeren gaat niet door

Boeren hoeven hun koeien geen ander voer te geven. De minister van Landbouw had dat plan bedacht, omdat het beter is voor het milieu. De regel gaat toch niet in, omdat het te weinig helpt.

Het heeft allemaal te maken met stikstof. Die stof zit in uitlaatgassen, maar ook in de poep van dieren. Teveel stikstof in de lucht is niet goed, omdat dieren en planten dan minder goed groeien of zelfs verdwijnen.

Poep veranderen

Eén van de plannen om minder stikstof in de lucht te krijgen, was om koeien vanaf september ander voer te geven. Dan verandert hun poep en stoten ze minder stikstof uit. Boeren waren daar heel boos over. Volgens hen is het andere voer ongezond.