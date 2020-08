Veel fietsroutes naar school zijn te gevaarlijk

Eén van de plekken waar het mis gaat is bij het Coornhert Lyceum in Haarlem. Daar moeten kinderen een steil bruggetje over om op school te komen. Dat gaat langzaam en daardoor ontstaan er aan beide kanten opstoppingen. Gevaarlijk, want kinderen staan dan midden op de weg te wachten.

4 op de 5 fietsroutes naar de middelbare school zijn niet veilig. De paden zijn bijvoorbeeld niet breed genoeg of het is er te druk. Daardoor kunnen ongelukken gebeuren.

Om het veiliger te maken zouden gemeentes vooral fietspaden breder moeten maken. Ook moeten er meer paden van asfalt komen, want die zijn veiliger dan paden van zand of steentjes. Om alle fietsroutes veilig te maken is tussen de 1,3 en 3,1 miljard euro nodig. Best veel geld, maar volgens de Fietsersbond is het echt nodig.