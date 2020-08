Sommige Nederlandse scholen kiezen tóch voor mondkapjes

Van de regering hoeft het niet, maar een aantal middelbare scholen willen toch dat leerlingen mondkapjes dragen. Het Mendelcollege in Haarlem is een van die scholen.

De kinderen op Mendelcollege moeten het mondkapje dragen in de gangen en daar moeten ze ook zoveel mogelijk rechts lopen. Verder is de kantine dicht en heeft niet iedereen op hetzelfde moment pauze.

De regels zijn er dus best streng, maar op de meeste andere scholen is dat niet zo. Het is namelijk niet duidelijk of ze echt helpen en hoe het zit met de besmettelijkheid van kinderen. Daar verschillen deskundigen over van mening.