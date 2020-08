Is wielrennen een te gevaarlijke sport?

Met 80 kilometer per uur over de kop of met volle vaart een ravijn in. De afgelopen tijd zijn er een aantal heftige ongelukken gebeurd bij professionele wielrenwedstrijden.

Ook bij jonge wielrenners gaat het wel eens mis. De Nederlandse Wielrenunie KNWU wil daarom dat er ook extra aandacht komt voor veiligheid bij kinderen die wielrennen.

Salto

Wielrenvereniging Het Stadion in Utrecht is daar al mee bezig. Want ook daar vallen kinderen wel eens.