Dit jaar maar 11 cruiseschepen in Nederlandse havens

Begin maart werden alle vakanties op cruiseschepen afgezegd. De Nederlandse havens verwachten niet dat er dit jaar nog schepen zullen komen. Veel mensen durven niet een reis te boeken, nadat op meerdere schepen het corona-virus was uitgebroken.

Bijna 300 cruiseschepen zouden dit jaar aanmeren in Nederlandse havens, maar door het corona-virus blijft het waarschijnlijk bij 11.

Een cruiseschip is een grote boot waarop mensen voor langere tijd vakantie kunnen vieren. De boot vaart van plek naar plek. Reizigers kunnen op iedere plek van boord om een stad of land te bekijken.

Doordat er dit jaar zoveel minder cruiseschepen naar Nederland komen, verdienen havens een stuk minder geld. Elk schip levert normaal vaak honderdduizenden euro's op. Dat is een probleem voor de mensen die in de havens en op de cruiseschepen werken.

Omdat het erg duur is om de schepen die niet gebruikt worden in een haven te leggen, dobberen veel van de cruiseschepen nu al maanden voor de kust in zee.