Voetbalbond KNVB koopt 50.000 corona-tests

Voetbalbond KNVB heeft 50.000 corona-tests gekocht. De tests zijn bedoeld voor voetballers van alle 34 profclubs, de scheidsrechters en voor het Nederlands mannen- en vrouwenelftal.

Komend voetbalseizoen moeten de spelers en de medewerkers van alle profclubs minstens één keer per week een test doen. Per club zijn dat ongeveer 40 testen per week.

Duur

De KNVB kan de tests met flinke korting kopen, omdat ze er veel in een keer hebben besteld.

De meeste voetbalclubs zijn blij dat de tests geregeld zijn. Maar sommige clubs maken zich ook zorgen over geld. De tests zijn namelijk nog steeds best duur. Dat is vooral vervelend voor kleinere clubs die minder geld hebben.