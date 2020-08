Stille tocht tegen onrust in de Schilderswijk

In de Schilderswijk in Den Haag lopen tientallen mensen mee in een Stille tocht. Zo willen ze laten zien dat ze niet blij zijn met de onrust in hun buurt. De afgelopen dagen gingen meerdere keren rellende jongeren de straat op. Veel mensen die meelopen met de tocht dragen witte kleding en witte ballonnen. De inwoners vinden het niet fijn dat hun wijk negatief in het nieuws is.

Wij zijn tegen vernieling en geweld en blijf van onze wijk. Dit schrijven de inwoners op social media

Wat is er gebeurd? Het was de afgelopen nachten meerdere keren erg onrustig in de wijk. Jongeren gooiden met vuurwerk en stenen en ze staken een gebouw in brand. De ME, een speciale politie die wordt ingezet bij rellen, kwam in actie om de jongeren weg te jagen en het weer rustig te krijgen in de wijk. Daarbij zijn tientallen mensen opgepakt.