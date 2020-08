Kinderen krijgen pasje om schoolspullen te kopen

Voor het nieuwe schooljaar heb je bijna altijd wel iets nodig. Bijvoorbeeld een etui, agenda of nieuwe schriften. Maar niet alle kinderen hebben genoeg geld om dat allemaal te kopen. Een stichting deelt daarom schoolspullen-passen uit aan kinderen die thuis niet zo veel geld hebben.

Zelf kiezen

Met de pas mogen kinderen schoolspullen kopen die ze zelf mooi vinden. Ook Robin van 12 heeft zo'n pas gekregen. Daar is ze heel blij mee, want zonder die pas is het voor haar en haar familie best lastig om spullen te kopen. Je ziet Robins verhaal vanavond in onze uitzending.

