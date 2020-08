Perenbomen gratis af te halen: 'Het was chaos'

In heel Nederland mogen mensen gratis perenbomen ophalen. De bomen zouden eigenlijk naar het buitenland gaan. Maar door de corona-crisis kon dat niet. Daarom zoeken 150.000 perenbomen een nieuw thuis.

Drie kwartier

De bomen kunnen op negentien plaatsen in Nederland worden opgehaald. Bij de locatie in Leeuwarden was het vanmorgen meteen erg druk. Alle 4000 bomen waren binnen drie kwartier weg.

Ook bij de ophaallocatie in Breukelen stonden lange rijen.