Eerste carnavalsfeest al afgelast

Carnaval in Geertruidenberg gaat komend jaar niet door. De voorzitter van de carnavalsstichting van het dorp zet een streep door het feest vanwege corona. Door de maatregelen is het volgens hem niet mogelijk om carnaval te vieren.

Te vroeg?

Geertruidenberg is de eerste plek die carnaval afgelast. Terwijl de grote carnavalsfeesten pas in februari 2021 worden gevierd. Toch is het volgens de voorzitter van de stichting niet te vroeg.