Freek Vonk waarschuwt nadat Liam (11) werd gebeten door een slang

'Doe mij niet na,' dat zegt Freek Vonk op zijn Instagram. Hij wil mensen waarschuwen voor slangen in Nederland. Die kunnen gevaarlijker zijn dan je denkt.

Freek Vonk maakte het filmpje nadat hij hoorde over de 11-jarige Liam. Liam werd gebeten door een adder op de camping in Ermelo. Zijn arm zwol op en deed erg veel pijn. Hij moest zelfs vier dagen in het ziekenhuis blijven.