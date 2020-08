Hittegolf na 18 dagen in heel Nederland voorbij

Na 18 dagen zijn alle hittegolven in Nederland voorbij. Op veel plekken was het afgelopen dagen al koeler, maar er waren ook nog plaatsen waar het wel warm was. Ook daar wordt het vandaag niet meer 25 graden, zeggen weer-onderzoekers van Weerplaza.

De lokale hittegolven duurden het langst in Volkel, Ell, Hupsel, Eindhoven, Arcen, en Maastricht. Daar was het dus 18 dagen achter elkaar warm. De landelijke hittegolf duurde 13 dagen.