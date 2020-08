Ita en Lise ontmoeten verzender van gevonden flessenpost

De vriendinnen Lise en Ita uit Amsterdam vonden deze week iets bijzonders tijdens het zwemmen: een fles met een brief erin. Wanneer de flessenpost was verstuurd wisten de meiden niet precies, maar waarschijnlijk niet heel lang geleden. De briefschrijver heeft het namelijk over het corona-virus.

De brief was dus geschreven door een Joshua. Maar waar hij woonde en wanneer hij de brief had verstuurd wisten ze niet. De meiden waren erg nieuwsgierig en schreven een brief aan de krant Het Parool. Zij schreven er een stuk over en zo kwamen de meiden erachter wie Joshua was.

Joshua bleek niet ver van hun vandaan te wonen. Vandaag hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet en Noortje was erbij. Je ziet het in de video hierboven.