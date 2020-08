Bever redt natuurgebied met zijn dam

Je hoort vaak in het nieuws dat de natuur te droog is, maar dat is niet overal het geval. Zo is er goed nieuws over een natuurgebied in Noord-Brabant. Dat is gezonder dan ooit, omdat er sinds kort extra veel water is. Degene die daarvoor heeft gezorgd is een bever.

Boswachter Mari is enorm blij met de komst van de bever. Doordat de bever een dam heeft gebouwd, is het veel minder droog.