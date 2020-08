75 jaar geleden: duizenden Nederlanders bevrijd uit kampen

Precies 75 jaar geleden, meer dan drie maanden nadat de oorlog hier was afgelopen, hoorden ze over de bevrijding. Groot feest werd het niet. De meeste mensen waren daar te zwak voor. Ze hadden jaren hard gewerkt en te weinig eten en drinken. Toch werd op sommige plekken de Nederlandse vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen.

In Nederland was de Tweede Wereldoorlog al in mei 1945 voorbij, maar voor duizenden Nederlanders in Nederlands-Indië (dat is nu Indonesië) duurden de oorlog nog maanden. Ze zaten gevangen in kampen.

Op een speciale site van het Jeugdjournaal volgen we het nieuws over de bevrijding van Nederland en het laatste jaar van de oorlog. Daar lees je ook een bericht over de bevrijding in Nederlands-Indië.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er niet alleen oorlog in Europa, maar ook in Azië. De Japanners werkten samen met de Duitsers. Ze werden de baas in Nederlands-Indië en stopten Nederlanders in gevangeniskampen. In augustus gaven ook de Japanners zich over.

Bep zat als meisje in zo'n kamp. Ze vertelt erover in de volgende video die gemaakt is tijdens een herdenking: