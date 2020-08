Het zuiden van Nederland gaat ook weer naar school

Vorige week waren kinderen in het noorden van Nederland al aan de beurt. We maakten daar toen deze video over:

Op maandag 31 augustus is de zomervakantie ook afgelopen voor kinderen in het midden van Nederland. Als iedereen weer naar school gaat, beginnen we ook weer met het NOS Jeugdjournaal in de ochtend.

Tot die tijd kun je natuurlijk wel onze avonduitzendingen in de klas kijken.