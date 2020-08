Koning en koningin houden zich niet aan coronaregels

Volwassenen moeten anderhalve meter afstand houden, maar dat gebeurt niet altijd. Zelfs voor de koning en de koningin is het lastig. Er gaat een vakantiefoto rond waarop de twee geen afstand houden van iemand anders.

Restaurant

Volgens RTL Nieuws is de foto genomen in Griekenland en is de man één van de eigenaren van een restaurant. De koning en koningin zijn op dit moment op vakantie in Griekenland.

Kenners van het koningshuis zijn verbaasd over de foto. De koning leert al van jongs af aan dat bijna alles wat hij doet door iedereen kan worden gezien.