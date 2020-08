Langer vakantie vanwege schimmel op school

Voor kinderen in het zuiden van het land is de zomervakantie voorbij. Behalve voor leerlingen van drie scholen in Goes. Zij hebben nog een week extra vrij. In de lokalen van hun school zit namelijk schimmel.

Anderhalve week geleden werd de schimmel ontdekt. Een paar dagen later zat het in alle lokalen. Het zit vooral op de vloer.