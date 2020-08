'Persoon met wapen' blijkt kind met balletjespistool

pol_politieutrechtnoord Autoboulevard Overvecht

PERSOON MET VUURWAPEN Vandaag werden wij met spoed gestuurd naar de Autoboulevard in Overvecht. Aldaar zou iemand met een vuurwapen lopen. Met meerdere eenheden zware kogelwerende vesten aangetrokken en in de omgeving gezocht naar de verdachte. Uiteindelijk hadden wij zicht op de persoon. Al snel bleek de verdachte een kind te zijn! Wij hebben de persoon gesommeerd het vuurwapen te laten vallen en de handen te laten zien. Hier werd door de verdachte gelukkig aan meegewerkt. • Doordat wij een potje met balletjes naast de persoon zagen staan, vermoedden wij al snel dat het om een balletjes pistool ging. Dit werd later bevestigd toen we het vuurwapen onderzochten. Zoals op de foto is te zien, is het voor de Politie niet van echt te onderscheiden en had het veel erger voor de verdachte kunnen aflopen. Voor nu hebben wij een goed gesprek met de ouders gehad. • Lieve ouders, let goed op waar uw kind mee op straat loopt. Buitenspelen vinden wij top, maar houd het #vreedzaam en #veilig Ook al zijn wapens nep, is het streng verboden om hiermee op de openbare weg te lopen! Wij gaan er altijd vanuit dat een vuurwapen echt is!^KH ^RD ^NB