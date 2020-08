Motorrijders scheuren met 240 km per uur over de snelweg

De politie is op zoek naar motorrijders die de snelweg als racebaan gebruikten. Ze plaatsten er een filmpje van online en hebben al tientallen tips binnengekregen. De motorrijders reden 240 kilometer per uur en zigzagden tussen allemaal auto's door.

Twee keer zo hard

In het filmpje rijden de bestuurders van Breda naar Rotterdam. Ze deden over dat stuk van 45 kilometer maar 11 minuten. In de auto doe je er een half uur tot drie kwartier over. De motorrijders reden dus veel te hard.

De politie wil graag weten wie de snelheidsduivels zijn. De tips die ze nu al binnenkregen, zijn volgens de politie erg nuttig.

Het filmpje van de scheurende motorrijders zie je hier: