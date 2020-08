Zomerstorm Francis richt schade aan

De eerste zomerstorm van het jaar is aan land en hij heeft een naam: storm Francis. Vannacht heeft het op veel plekken in Nederland flink geregend en gewaaid. Op sommige plekken waren windstoten van meer dan honderd kilometer per uur.

Omgevallen bomen

De brandweer moest een paar keer uitrukken omdat er bomen en steigers waren omgewaaid. Die veroorzaakten op sommige plekken behoorlijk wat schade aan huizen en auto's.

In Den Haag kwam een vrouw onder de takken van een omgevallen boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar eronderuit. Ze is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gegaan.

Gisteren raasde storm Francis al over Groot-Brittannië en Ierland: