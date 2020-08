Treinkaartjes voor jongeren worden goedkoper

Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan kun je binnenkort goedkoper met de trein reizen. Vanaf 1 september zijn speciale dagkaarten te koop voor jongeren. Die kosten 7,50 euro en je kunt er onbeperkt mee reizen in het weekend en buiten de spits.

In de spits kun je de kaart dus niet gebruiken. De spitstijden zijn van 06.00 tot 9.00 uur en 16.00 tot 18.30 uur. In het weekend is er geen spits. Dan kun je de hele dag met de kaart reizen.