Vijf wasberen ontsnapt uit dierentuin in Emmen

In Emmen zijn vijf wasberen ontsnapt uit de dierentuin. Ze zijn uit hun hok gebroken en lopen waarschijnlijk rond op het terrein.

De wasberen werden vorig jaar gevangen in Limburg. Daar waren er te veel en zorgden ze voor overlast. Na een tijdje in een opvang kwamen ze in de dierentuin terecht.

Vangkooien

Vorige week kwamen de verzorgers erachter dat de dieren weg waren. Ze hebben vangkooien neergezet, in de hoop dat de dieren er zelf in lopen.

Wasberen zijn nachtdieren. Dat betekent dat ze vooral 's avonds en 's nachts actief zijn. Volgens de verzorgers heeft het daarom geen zin om de dieren zelf te zoeken.