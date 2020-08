75 jaar geleden: een zaag als kaartje voor een voetbalwedstrijd

75 jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog een paar maanden voorbij, maar lag een deel van Nederland nog steeds in puin. Daarom werd er van alles georganiseerd op het land weer op te bouwen.

Hulp uit Denemarken

In Denemarken werd bijvoorbeeld gereedschap ingezameld om naar Nederland te sturen, want daar was in sommige gebieden een groot tekort aan. Deense schilders stuurden bijvoorbeeld schilderspullen deze kant op.

Voetbal

Ook in Nederland waren grote acties om gereedschap in te zamelen. Zo was er een landelijke campagne van het Rode Kruis en werden er speciale voetbalwedstrijden georganiseerd. Daar hoefde je geen kaartje voor te kopen. Je kon alleen naar binnen in ruil voor een zaag, hamer of wat schroeven. Op onze speciale bevrijdingssite lees je er meer over.