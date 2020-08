Waar is Berthony? Buurtbewoners missen dansende verkeersregelaar

Het is stil op de rotonde in Leiden. Verkeersregelaar Berthony Jomba vrolijkte daar iedereen op met zijn dansjes, maar nu staat hij er niet meer. Buurtbewoners missen hem en willen graag weten waar hij is.

Buurtbewoners doen via Omroep West een oproep: "Als je weet waar Berthony is, meldt het aan Omroep West. Dan gaan we er heen met bloemen en een lintje. We willen hem bedanken."

Bekijk hieronder het filmpje over de dansende verkeersregelaar: