Zwerfafval is hartstikke gevaarlijk voor dieren

Rondslingerend zwerfafval op straat is al vervelend om te zien liggen, maar voor dieren zoals vogels, eenden, zwanen, honden en katten is het ook nog eens heel gevaarlijk. Daar waarschuwen de Dierenbescherming en dierenambulances voor.

Vishaakjes

Zij zien veel dieren die in de problemen komen omdat ze verstrikt raken in zwerfafval of die ziek worden omdat ze afval inslikken. Onder andere spullen om mee te vissen, zoals vishaakjes zorgen voor problemen. Ze roepen daarom iedereen op om hun afval netjes in de prullenbak te gooien.

Annabelle ging mee met de dierenambulance om te zien welke dingen zij allemaal tegenkomen. Je ziet er vanavond meer over in de uitzendingen en in de app.

Alle dieren die je op de volgende foto's ziet, zijn geholpen door de Dierenambulance.