Dit schilderij is voor de derde keer (!) gestolen

Het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals is niet alleen populair bij kunstliefhebbers, maar ook bij dieven. Gisterochtend werd het schilderij voor de derde keer gestolen.

Frans Hals was een succesvolle schilder in de 17de eeuw. Hij is vooral bekend vanwege zijn portretten, waarvan sommigen miljoenen euro's waard zijn.